ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್: ವರನ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು
ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ವಿವಾಹವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ವರನ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 15, 2026 at 10:38 PM IST
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವರನ ಸ್ವಗೃಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಿಂದ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ವರನ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರೇಬಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾಗುವ ವರನಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪರಿಚಿತರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೇ 112 ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಅರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಇತರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ನೀಡದ ಕಾರಣ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋದ ಅವಮಾನ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಭಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದ ವರನ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಶವದೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ವರನ ತಂದೆ ಸಾವಿಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಅಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶವದೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಧರಣಿ ನಿರತರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಶವವನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ನಮಗೆ ಬಂದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆ ಅರಕ್ಷತೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇತ್ತು. ವರನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸದ ಕಾರಣ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
