ಎರಡು ತಿಂಗಳಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ‌ ಹಣ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Housewives of hubballi
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 19, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡು ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಔಷದೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ‌ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ‌ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೇ ತಿಂಗಳ ‌1ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಕಂತು ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು‌ ಕಂತು ಬಾಕಿ‌ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆ, ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ‌. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.‌ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಗೃಹಿಣಿ ಗೀತಾ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ‌ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ‌ ಮೊದಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣ ಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವೇನು ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಾವೇ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಖರ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅನಸೂಯಾ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೆ, ಬರದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ‌ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಣ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ‌ ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು.

ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್​: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಚಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ‌ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮೊದಲು ಸಚಿವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸಿ, ನಂತರ ಕಲಾಪ ನಡೆಸಿ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಭಾಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಧರಣಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸದನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್​, ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದು, ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರೆ.

ಸಚಿವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಷಾದ ಬೇಡ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಂತು ಯಾವಾಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪದ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದ್ದಿದ್ದರು.

DHARWAD
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ‌ ಹಣ
ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್
MINISTER LAKSHMI HEBBALKAR
GRIHALAKSHMI MONEY

