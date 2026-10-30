ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ದುರ್ಮರಣ: ಹುಟ್ಟೂರು ಅರಟಾಳದಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ಶೋಕ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಹುಟ್ಟೂರು ಅರಟಾಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 7:29 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಸಿಬಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಕೂಡ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಟಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.
2007ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲ, ಕುಣಿಗಲ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ (CCB) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೃತ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಅಳಿಯನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರ ಮಾವ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕ್ರೂರ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯನಿಗೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಸ್ನೇಹಿತ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಂಬಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅರುಣ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿನ ಜೋಶಿಮಠ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನಗೊಂಡು ಅರುಣ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಐವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಪೈಲಟ್ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಅವರು ವಕೀಲರಾದ ಸುಧೀರ್, ಶಂಕರ್ ಗೌಡ, ತುಮಕೂರಿನ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
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