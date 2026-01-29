ETV Bharat / state

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 'ಋತು ಚಕ್ರ' ರಜೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!; ಷರತ್ತುಗಳೇನು?

MENSTRUAL LEAVE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (File)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 6:14 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ದಿನ 'ಋತು ಚಕ್ರ' ರಜೆ ದಿನ ನೀಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುರಳ್ಕರ್ ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಋತು ಚಕ್ರ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್​ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ: ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆಯನ್ನು ಆಯಾ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೊದಲ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಋತು ಚಕ್ರ ಹೊಂದಿರುವ 18 ರಿಂದ 52ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ರಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ: ಋತು ಚಕ್ರ ರಜೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ಅಡ್ಜಸ್ಟ್​ಮೆಂಟ್) ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ 12 ಋತು ಚಕ್ರರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಋತು ಚಕ್ರ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಋತು ಚಕ್ರ ರಜೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಋತು ಚಕ್ರ ರಜೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಸಂಘವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

'ಋತು ಚಕ್ರ' ರಜೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು:

  • ಋತು ಚಕ್ರ ರಜೆಯನ್ನು ಆಯಾ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯಬೇಕು
  • ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ
  • ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ
  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಋತುಚಕ್ರದ ವೇಳೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಸಹಿತ 1 ದಿನ ರಜೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ

