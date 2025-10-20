ETV Bharat / state

ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ: ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ!

ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Green Crackers and Public Awareness Key to Safe and Eco-Friendly Diwali
ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 20, 2025 at 9:27 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶವು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕವು ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (KSPCB) ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಟಾಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಕಲಿ "ಹಸಿರು" ಲೇಬಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಟಾಕಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿರುವ ಬೇರಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ QR ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ, ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ದೀಪಾವಳಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವು ವೃದ್ಧ ನಾಗರಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ನಕಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಚರಣೆಗಳ ವಕೀಲರಾದ ಡಾ. ಸಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ದಿಲೀಪ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು "NC" ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕರು ಅಗ್ಗದ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿತ ಚೀನೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ

ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಉದ್ಯಮವು ತನ್ನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 100 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ದಿಲೀಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಾವಳಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಿಂತ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೂಲತತ್ವವೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗೃತಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

