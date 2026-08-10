ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಹಿತ ನಾಗರಪಂಚಮಿ: 'ಅವೇಕ್ ಕುಡ್ಲ' ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಅಭಿಯಾನ!
ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪ್ಪುವಿನ ‘ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ನಾಗರಪಂಚಮಿ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 10, 2026 at 2:00 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ - ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ನಾಗಬನಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪ್ಪುವಿನ ‘ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ.)’ ವತಿಯಿಂದ ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ನಾಗರಪಂಚಮಿ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ‘ಅವೇಕ್ ಕುಡ್ಲ’ ಅಡಿ ಈ ಹಸಿರು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಏಳು ದಿನವಿದ್ದು ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ( ಸೋಮವಾರ) ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಬದಲು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬದಲು ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ: ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಬನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸೀಯಾಳ, ಹಾಲು, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತರುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ನಾಗಬನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ತರಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತರಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬದಲು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ನಾಗಬನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ, ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ: ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ಬೋಳಾರ ಹಾಗೂ ಹೊಯಿಗೆಬಜಾರ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗಬನಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗಬನಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸದಂತೆ ವಿನಂತಿಸುವ ಕರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಪುನೀತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 'ಅವೇಕ್ ಕುಡ್ಲ' ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ನಾಗರಪಂಚಮಿ' ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪವಿತ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಹಾಲನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ಬಳಸಿ ಎಸೆದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ‘ನಾವು ಬದಲಾಗೋಣ, ನಮ್ಮವರನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ’ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
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