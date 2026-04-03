ಸೆಟ್​ ಬ್ಯಾಕ್​ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ GBA; 3 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ!

ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಾಸವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೇ (ಒಸಿ) ಸಿಲುಕಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 3, 2026 at 5:33 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸೆಟ್​ ಬ್ಯಾಕ್​ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೇ 5ರಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಾಸವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೇ (ಒಸಿ) ಸಿಲುಕಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಒಸಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಸಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 3.5 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶೇ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಯ ಒಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಮಾಲೀಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್​ 1ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಬೈ-ಲಾ 2026ರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಮಿತಿಯು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಮೊದಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜಿಬಿಎ ಕೋರಿದ್ದು, ನಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. 500 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ವರೆಗಿನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶೇ15 ಮತ್ತು 500 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ 5ರಷ್ಟ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ನೆಲದ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ರೀರ್ಣದ ಅನುಪಾತವು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರೆ, ನೆಲದ ಪ್ರದೇಶ ಅನನುಪಾತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆಲದ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆಲದ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಪಾತ ಬಳಸಿದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆಲದ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಪಾತ ಬಳಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೆಲದ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಪಾತ ವಿಚಲನವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶೇ7.5 ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಇದು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಡಿಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಬದಲಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವೂ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶೇ 3 ರಿಂದ 10ರಷ್ಟಿದೆ. ನಿವಾಸೇತರ ಕಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಶೇ 6ರಿಂದ 12ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ದಂಡವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದು.

ಜಿಬಿಎ ಸದ್ಯ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಿ ಖಾತಾವನ್ನು ಎ ಖಾತಾವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಙಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆದಾಯ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

