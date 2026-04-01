ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಧೂಳಿನ ನಡುವೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ರೇಸ್ ಕಾರುಗಳು
ಗ್ರಾವೆಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಟೋಕ್ರಾಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್-2025 ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ರೇಸರ್ಗಳು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದರು.
Published : April 1, 2026 at 7:32 AM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿನಾಡಿಗೂ ಕಾರು ರೇಸ್ಗೂ ಅವಿನಾಭವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ ರೇಸರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಹಾವಿನಂತೆ ಇರುವ ತಿರುವುಗಳಿರುವ ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ದಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗ್ರಾವೆಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಟೋಕ್ರಾಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್-2025 ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದರು. ಕಾರುಗಳ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು.
ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿದ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾದ ತಿರುವುಗಳು, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಸಗಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಟೋಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪುರುಷ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರು ಚಾಲನೆಯ ಕರಾಮತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
ಕಡಿದಾದ ತಿರುವಿನ ಸಮೀಪ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಕಾರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ತಿರುವು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಆವರಣವೇ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಟೋಕ್ರಾಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಐಎನ್ಎಸಿ-2 1450 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈರನ್ ಮುಹಮ್ಮುದ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ, ಸೈಯದ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕುರುವಿಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಐಎನ್ಎಸಿ 2000 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ನವ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಮನ್ ಅಮಿದ್ ಹಾಗೂ ರುಖ್ಮ ಜಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಷ ಎನ್. ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಆಶ್ರೀಫ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
