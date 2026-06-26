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ಹಾಸನ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ತಾತನ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಮೊಮ್ಮಗ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಾತನ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಘಟನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ಬಾಲಕನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 1:30 PM IST

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ಹಾಸನ : ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಆತ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಭವಿಷ್ (12) ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಲಕ.

ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಳೆಗಡ್ಡಿ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಟುಂಬ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಿನಾಶ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಂಬವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಅವರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರನ್ನು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ (ETV Bharat)

ಆದರೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಾಸನದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತುರ್ತು ವಾಹನ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಅವಿನಾಶ್ ಪುತ್ರ ಭವಿಷ್ ಅಪಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದ ತಾತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತು ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಕಾರೊಂದು ಭವಿಷ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಲಕನನ್ನು ಹಾಸನದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಲಕ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲೇಶಪುರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತ ನಡೆಸಿದ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕನಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್​ಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ: ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ) : ಯಲಹಂಕ-ಹಿಂದೂಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಡುಗರ ಎದೆ ಝಲ್ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೂನ್ 22ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:48ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಕೂಟರ್​​ಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಟರ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಕೂಟರ್​ಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ: ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ, ಅಪಘಾತದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ - ACCIDENT

TAGGED:

ACCIDENT
MLA CEMENT MANJU
ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಪ್ರಕರಣ
HASSAN
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