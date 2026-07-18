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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಗ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೀಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಮೊಮ್ಮಗ!

ಮೊಮ್ಮಗ ಸಹವಾಸ ದೋಷದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೂತನ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ANEKAL MURDER ಅಜ್ಜಿಯ ಕೊಂದ ಮೊಮ್ಮಗ BENGALURU ಕೊಲೆ
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 11:59 AM IST

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ಆನೇಕಲ್​ ​(ಬೆಂಗಳೂರು): ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕು ಸಲುಹಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಗನ ವರ್ತನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತ ತಾಯಿ, ಮಗಳ ಮನೆ ಸಮೀಪ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಜ್ಜಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ.. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೀಳಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಕನಕಪುರ ಸಮೀಪದ ಸಂತೆ ಕೊಡಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮೃತ ವೃದ್ಧೆ. ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಓರ್ವ ಮಗ, ಮಗಳು. ಪತಿ ದುರ್ಗಯ್ಯ ಅವರು ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪುರೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗ ಪೇಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮಗಳನ್ನು ಕೆಂಚ ಕಾಯನ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಕಲಹದಿಂದ ಬೇರಾಗಿ ಕೆಂಚ ಕಾಯನ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ಮ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು.

ಮಗಳ 2ನೇ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಪೋಲಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೋಲಿ ಬಿದ್ದು ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಗೌರಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ಗೆ ಅವರ ಇವರ ಜೊತೆ ಸೇರ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಇರು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗಳು ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪ ನಗರದ ಬಳಿ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟದ ಬಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರಮ್ಮ ನೂತನ ಮನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಪವನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹವಾಸ ದೋಷದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೌರಮ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗೌರಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಮೃತ ವೃದ್ಧೆಯ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್​ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿ ನನಗೆ ಪೋನ್​​ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಬಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಗ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 14ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಸಂತೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಅಕ್ಕನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಪ್ರಜ್ವಲ್​ನನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 02.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ನಂತರ ಹೇಗೆ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳದೆ ಮನೆಯ ಕೀಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಓಡಿ ಹೋದನು ಎಂದು ಅಕ್ಕ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಮನೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕತ್ತನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುರ್ಗಯ್ಯ ಅವರು ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪುರೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

TAGGED:

ANEKAL MURDER
ಅಜ್ಜಿಯ ಕೊಂದ ಮೊಮ್ಮಗ
BENGALURU
ಕೊಲೆ
GRANDSON KILLS HIS GRANDMOTHER

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