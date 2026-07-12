'ನನಗೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಅಜ್ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಯಕಿ': ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ ವೈದ್ಯುಲಾ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ನಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
Published : July 12, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 12:25 PM IST
ಮೈಸೂರು: "ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ದುಃಖದ ದಿನ. ಅವರು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ. ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ ವೈದ್ಯುಲಾ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.
"ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯಾಳು, ಉದಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಗುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದವರು. ಈ ಅಂತಿಮ ನಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
VIDEO | Mysuru: Apsara Vydyula, granddaughter of veteran playback singer S Janaki, condoled the loss of her grandmother.— Press Trust of India (@PTI_News) July 12, 2026
She says, " it is a sad day for the entire nation; she's a god's gift to mankind; i'm grateful and lucky to have had her as my grandmother." pic.twitter.com/51hYRk8gt1
"ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ವಿಶೇಷ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಅಜ್ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಯಕಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವಿನಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸದಾ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರು. ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸೊಸೆ: ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ದಿ.ಮುರುಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಮಾ ಅವರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅತ್ತೆಯ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ: ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಿಯನ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ನವೀನ್ ಎಂಬವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದಹನದ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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