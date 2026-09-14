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ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ ಜನರು, ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನವನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ!

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನರು ಗಣೇಶನನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

Grand welcome for Ganesha in Belagavi
ಲಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 5:23 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಗಣಪನನ್ನು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶನಿವಾರ ಕೂಟ, ಖಡೇಬಜಾರ್, ಅನಗೋಳ, ವಡಗಾವಿ, ಶಾಹಪುರ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮೂರ್ತಿಕಾರರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗಣಪನನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪುರುಷರು ಕುರ್ತಾ-ದೋತರ, ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.

Grand welcome for Ganesha in Belagavi
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮ್ (ETV Bharat)

ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಬೆನಕನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರಯಾ ಘೋಷಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.‌ ಕೆಲವರು ಮನೆವರೆಗೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಒಯ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾರು, ಬೈಕ್, ಅಟೋಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡೋಲು–ತಾಳಗಳ ಭರ್ಜರಿ ನಾದ. ಬಾಜಾ–ಭಜಂತ್ರಿಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 7,833 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಐದು ದಿನ, ಏಳು ದಿನ, ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಕೆಲವರು 12 ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಣೇಶನ ಪೂಜಿಸಿ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ, ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 7,833 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಲ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಜ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸತತ 36 ಗಂಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Grand welcome for Ganesha in Belagavi
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮ್ (ETV Bharat)

ಲಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ: ಶನಿವಾರ ಕೂಟ ಬಳಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಲಿಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.‌ ತಾವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಂತೆ, ಲಿಲ್ಲಿಗೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೂಜಾ, ಲಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ಇದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ವೇಳೆಯೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಲಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಡೇಯನ್ನೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಂ.1 ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Grand welcome for Ganesha in Belagavi
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮ್ (ETV Bharat)

ರೋಹಿಣಿ ಅಷ್ಟೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಾವು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಮಂಟಪ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಮನೆ, ಚಕ್ಕಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ನವಲಗುಂದದಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಳೊಂಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ, ವೆರೈಟಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವ, ತಮ್ಮ, ತಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ಹಬ್ಬ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮನೆ, ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪ, ಮಾವ, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಂಧೂ ಮೊಟೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂದಾ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ 1,156 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಖಾಕಿ ಕಣ್ಗಾವಲು

TAGGED:

GANESHA FESTIVAL CELEBRATION
GANESHA IDOL INSTALLATION
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ
BELAGAVI
GANESHA CHATURTHI 2026

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