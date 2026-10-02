ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿ ಎಂ.ಆರ್.ಪೂವಮ್ಮಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ 4x400 ಮೀಟರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂ.ಆರ್.ಪೂವಮ್ಮ ಅವರು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
Published : October 2, 2026 at 11:00 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ 4x400 ಮೀಟರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂ.ಆರ್.ಪೂವಮ್ಮ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಗಮನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪೂವಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಬೃಹತ್ ಹಾರ, ಫಲ-ತಾಂಬೂಲ ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.
ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (MUDA) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿದ್ದು ಪೂವಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂ.ಆರ್. ಪೂವಮ್ಮ ಅವರು "ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೂರು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ 6ನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 4x400 ಮಹಿಳೆಯರ ರಿಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಲಭಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗಿದಾಗ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿತು. ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಕ ತಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಿದೆ" ಎಂದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮನವಿ: "ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ₹3 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹35 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಂದು 'ದೀದಿ, ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ?' ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ನಮಗೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 22-23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವಿದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯುವ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಮುಂದೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನಿನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ದಯೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಪತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವೇ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದರು.
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