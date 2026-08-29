ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ
ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೂರಾರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ತೆಪ್ಪದ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ನದಿಗೆ ಧುಮುಕುವ ಮೂಲಕ ತೆಪ್ಪವನ್ನು ಎಳೆದರು.
Published : August 29, 2026 at 11:58 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಂಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೂಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ವಿಶೇಷ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆರೆ, ಹೊಂಡ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವಲ್ಲ. ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ನದಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ರಥವನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ವರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಜುತ್ತಾ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೂರಾರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ತೆಪ್ಪದ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನದಿಗೆ ಧುಮುಕುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಈಜಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವಾಹನಗಳ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ, ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ, ಈಜುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಂಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನದಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೀಲೋಮೀಟರ್ ಈಜುವ ಭಕ್ತರು ನದಿ ಪಕ್ಕದ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮರಳಿ ಕೋಣನತಂಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಮೂಲಕವೇ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ವರದಾ ನದಿಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಆಗ ಸಿದ್ದಾರೂಢರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀವು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನದಿಯಲ್ಲೇ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನಿಟ್ಟು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ಅಂದರಂತೆ. ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಿದ್ದಾರೂಢರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ಭಜನೆ ನಡೆಸಿ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನೂಲಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮರುದಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ: ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ರಥವನ್ನು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ ಕೋಣನತಂಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ವರದಾ ನದಿಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕೋಣನತಂಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮಲ್ಲೇಶ ಬೆನ್ನೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ದಾರೂಢರು ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮಠಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋಣನತಂಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢರು ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಠದಲ್ಲಿನ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವವರೆಗೆ ಸಿದ್ದಾರೋಡಪ್ಪಜ್ಜ ಕೋಣನತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತ, ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರಿ ರಥ ಮಾಡಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಯ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಕೋಣನತಂಬಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನೋಡಲು ಹಾವೇರಿ, ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಬರಗಾಲದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಕ್ತರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಕ್ತ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪುಟ್ಟಗ್ರಾಮ ಕೋಣನತಂಬಿಗೆಗೆ 105 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೋಣನತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ, ಮರುದಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದಾರೂಢರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತದ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರವಾಹವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತೆಪ್ಪ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ನೂಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಾರೆ.
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