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ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ತರಹೇವಾರಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮಾರಾಟ

ಜನರು ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ತರಹೇವಾರಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮಾರಾಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2026 at 12:13 PM IST

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ತುಮಕೂರು: ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮಾರಾಟ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದಂತಹ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವತ್ತ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೇವಲ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.

ಗಣೇಶ ತಯಾರಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಜನರು ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದಂತಹ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಬುಕ್​ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಜನರು ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದಂತಹ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಬಣ್ಣವಿರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾಳೆಯೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಪೇಟೆಗೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ಹೂ ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ- ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜನರು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

GRAND SALE
TUMAKURU
GANESH CHATURTHI
ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯದ ಗಣಪನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
GANESHA IDOLS

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