ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ತೆರೆ: ತಾಯಿ ಶಾರದಾಂಬೆ, ನವದುರ್ಗೆಯರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ
ಇಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
Published : October 22, 2026 at 7:43 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ-ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ 'ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ–2026' ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವೋಪೇತ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.
ತಲೆ ತುಂಬಾ ಘಮಘಮಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು, ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಳಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಬಾರ್ ಮಂಟಪದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತಸಮೂಹ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಪರವಶರಾದರು.
ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ–ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಾಹನವೇರಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳು: ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ನವದುರ್ಗೆಯರಾದ ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂಟಾ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ, ಸ್ಕಂದಮಾತಾ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಬಳಿಕ ವೈಭವದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ಕೊಂಬು-ಕಹಳೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ವಾಹನ ತೆರಳಿದರೆ, ಸಂಜೆ 6:35ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಭವ್ಯ ವಾಹನವು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿತು.
9 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜನಸಾಗರ–ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮರಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ: ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೃತ್ತ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಬಲ್ಲಾಳ್ಬಾಗ್, ಪಿವಿಎಸ್ ವೃತ್ತ, ಕೆ.ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, ವಿ.ವಿ. ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ರಥಬೀದಿ (ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್), ಅಳಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 9 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾತಂಡಗಳು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಲಾತಂಡಗಳು, ತಾಸೆಯ ಉಗ್ರ ನಾದಕ್ಕೆ ಕುಣಿಯುವ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡು-ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ 56ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿವೆ.
ವಿಸರ್ಜನೆ: ಗುರುವಾರ (ಇಂದು) ಮುಂಜಾನೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ, ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ (ವಿಸರ್ಜನೆ) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್. ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, "ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ವೈಭವಯುತ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, 6:35ಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾರುವ 56ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶೋಭೆ ತಂದಿವೆ".
"ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಬಂದಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 1,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಝೇಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವೇ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳಿಂದ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ".
"ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಫಂಡ್ನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ತುಂಬಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಜನರ ದಸರಾ'. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ನಗರಿಯೇ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
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