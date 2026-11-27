ದೇಶಿ ಹಸುಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೀಮಂತ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ - ಹುಗ್ಗಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ ಅಥಣಿ ಕುಟುಂಬ
ಹಸುವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 27, 2026 at 10:39 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬ ತಾವು ಸಾಕಿದ ದೇಶಿ ಹಸುವನ್ನೇ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸಂಗೀತಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸತ್ತಿ ಅವರು ತಾವು ಸಾಕಿದ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತೋರಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ದೇಶಿ ಹಸುವಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಸುವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಸುವಿನ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಂಧು-ಬಳಗದವರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮನೆಯ ಬೀಗರು ಹಾಗೂ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹಸುವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಾಯಿತು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಬಳಗದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನೋಡುವವರ ನಡುವೆ, ಅವುಗಳನ್ನೂ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಗೀತಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸತ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾರಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಕೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅವುಗಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹಸುವಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಸು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೀಮಂತ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಿಮಂತ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಸುವಿಗೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಪಾಯಸ, ಹೋಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಪಾಲಾಗುವ ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯೆಂದು" ಹೇಳಿದರು.
ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಮನೆಯ ಮಗಳಂತೆ ಕಂಡು, ಅದರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗೀತಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸತ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
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