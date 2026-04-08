ETV Bharat / state

ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ; ಖಾಸಗಿಯಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುರಿ

ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಬೆಳೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನೂ ಕೇಳಬಾರದು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಊಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖಾಸಗಿಯಂತೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹದಾಸೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ, ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ.

ಪಾಠ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದ 30 ಮನೆಯ 30 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ಜಾಗವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈ ತೋಟ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 312 ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಹೊಂಬಾಳೆಯೊಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ 3-4 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆದಾಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ತೋಟ (ETV Bharat)

ಅಡಿಕೆ ನೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಬಾರದು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಊಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖಾಸಗಿಯಂತೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಉದ್ದೇಶ.

ಆಟ (ETV Bharat)

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದೇ ಬೆಳೆದಿರುವ ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 500 ಅಡಿ ಬೋರ್​ ಕೊರೆದರೂ ಹನಿ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬೋರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 150 ಅಡಿ ಕೊರೆದ ಬಳಿಕ 3 ಇಂಚು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ತರಕಾರಿಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ನಿತ್ಯ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕುಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

CHIKKAMAGALURU
GOVERNMENT SCHOOL
ARECA PLANTATION
Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.