ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಿಗೆ ವೇತನ ವಿಳಂಬ, ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 30, 2026 at 3:43 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವೇತನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಲೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1,200 ಮಂದಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರ ಅಳಲು.
ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ 2004ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,520 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,37,808 ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ. 1,29,359 ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸಿಯೂಟ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,200 ಜನ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರು, ಸಹಾಯಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2004 ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2,100 ರೂ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ 4,700 ವೇತನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 12 ಸಾವಿರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಾದ ಗಂಗಾದೇವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದನಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಕೇಳಿದರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವೇತನ ಬಾರದೆ ಇರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ವೇತನ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇತನ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 2013-14ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದು 2,100 ವೇತನ ಇತ್ತು ಇದೀಗ 4,700 ವೇತನ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಿಎಫ್, ಭತ್ತೆ. ಏನೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ವೇತನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಾದ ಜಗಳೂರಿನ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೌದು, ವೇತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ವೇತನ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇತನ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ: ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜೂನ್ ತನಕ ವೇತನ ಆಗಿದೆ. ಅದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೆ2 ದ ಮೂಲಕ ವೇತನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,200 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 11 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಕೆ2 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೆ2 ವಿನಿಂದ ವೇತನ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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