ETV Bharat / state

1ನೇ ತರಗತಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿ 2 ತಿಂಗಳು ವಿನಾಯಿತಿ: ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ

1ನೇ ತರಗತಿ ಸೇರಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ದಾಟಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 60 ದಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

KARNATAKA GOVT ORDERS 6 YEARS MANDATORY FOR ADMISSION 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ 6 ವರ್ಷ 60 ದಿನಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ AGE RELAXATION FOR 1ST CLASS
ವಿಧಾನ ಸೌಧ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 7:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ದಾಟಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿ 60 ದಿನಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು 5.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.

2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಸೇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 5.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ 5.10 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1ನೇ ತರಗತಿ ಸೇರಲು ಅರ್ಹ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಹೆಚ್.ಪ್ರೈ. ಅವರು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ 5.5 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರಿಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಡಿಲಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

"ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಿಂದ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್.ಯೋಗಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

KARNATAKA GOVT
6 YEARS MANDATORY FOR ADMISSION
SCHOOL ADMISSION
AGE RELAXATION FOR 1ST CLASS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.