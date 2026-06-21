ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲೇ ₹1,111 ಠೇವಣಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಮರಡೆಪ್ಪ!
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 21, 2026 at 11:41 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೇರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮರಡೆಪ್ಪ ಹೊಳಜೋಗಿ. ಇವರು ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2024 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 03ರಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮರಡೆಪ್ಪ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
- ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 1,111 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸುವುದು.
- ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸುವುದು.
- ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ 5, 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಮರಡೆಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಖಾತೆಗೆ 1111 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ: ಮರಡೆಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದರೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, 1,111 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಥಮ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೀಗ ಉಳಿದ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ: ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಮರಡೆಪ್ಪ ಅವರು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಮರಡೆಪ್ಪರ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದಿದೆ ಬಡತನದ ಪೆಟ್ಟು: ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮರಡೆಪ್ಪ ಹೊಳಜೋಗಿ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತು. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ, ಕಲಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮೂವರು, ಎರಡರಿಂದ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 9 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖಾತೆಗೆ 1,111 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಅಲ್ಲದೇ, 5ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನನ್ನ ಖರ್ಚಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಗಿನೆಲೆ, ಬಾಡ, ಗೋಟಗೊಡಿ, ಮದಗಮಾಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮರೆಡೆಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ: ಶಿಕ್ಷಕ ಮರಡೆಪ್ಪರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ''ಮರಡೆಪ್ಪ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 1,111 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಡೆಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಕನ್ನಪ್ಪ ಅವರು.
ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: "ಮರಡೆಪ್ಪರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಊರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಮರಡೆಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವಾಸದ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದ ನಂತರ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಲಮಾಣಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ: ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 49 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರೆಡಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ, "ಮರಡೆಪ್ಪ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪಠ್ಯ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಟವಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೀಡಿದ ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
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