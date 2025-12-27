ETV Bharat / state

ಕೊಪ್ಪಳ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ 40 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ

5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ 24 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರು, ಹಾಗೂ SDMC ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 40 ಜನರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ 40 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 27, 2025 at 1:51 PM IST

1 Min Read
ಕೊಪ್ಪಳ: ಕೊಪ್ಪಳದ ಬಹದ್ದೂರು ಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೀರಪ್ಪ ಅಂಡಗಿ ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ: ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೀರಪ್ಪ ಅಂಡಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 5 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ತಲಾ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರು, ಹಾಗೂ SDMC ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 40 ಜನರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತೋರಣಗಲ್​ನ ಜಿಂದಾಲ್ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ (ETV Bharat)

ಶಿಕ್ಷಕ ಬೀರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೀರಪ್ಪ ಅಂಡಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ: ಬೀರಪ್ಪ ಅವರು ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಿತು. ಆಗ ಅವರು ಐದರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗೆ ತಲಾ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿ‌ನ ವಿಮಾನವನ್ನು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ವತಃ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ (ETV Bharat)

ಎರಡು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೀರಪ್ಪ ಅಂಡಗಿ ಅವರು ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ.

KOPPAL
ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ
ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೀರಪ್ಪ ಅಂಡಗಿ
