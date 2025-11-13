ಹಾವೇರಿ: ಕನ್ನಡದ ಕಟ್ಟಾಳು ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಸಮಾಧಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಮರೆತ ಸರ್ಕಾರ
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವರು ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗದೇ ಇರುವುದು ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 11:13 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಕನ್ನಡದ ಕಟ್ಟಾಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ರೂವಾರಿ, ನೇರ, ನಿಷ್ಠುರ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪಾಪು' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ.
ಆದರೆ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಇದೇ ಹಲಗೇರಿಯ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಧಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪಾಪು ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಐದು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಸಮಾಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲೆತ್ತರದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪೊದೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು.
ತುಕ್ಕುಹಿಡಿದ ಸಮಾಧಿಯ ಫಲಕ: 2020 ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ನಾಡೋಜ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಗಿನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಎಂದು ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಫಲಕ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಫಲಕ ಬಣ್ಣ ಕಂಡು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಗತಿಸಿವೆ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಇರಲಿ, ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕೂಡಾ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ತಗಡಿನ ಫಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಕ್ಕುಹಿಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಡೇರದ ಭರವಸೆ: ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಪಾಪು. ಇವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪುಟ್ಟಪ್ಪರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಮಾಧಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇಕೆ?: ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಥವರಿಗೇ ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ?. ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದ್ಯಾವುದೂ ಕೈಗೂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ, ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕೊರಗಲ್.
ಪಾಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು: ಕನ್ನಡಿಗರಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವರು ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಂದಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಸಿಗದ ನ್ಯಾಯ ಇನ್ಮೇಲಾದರೂ ಸಿಗಲಿ. ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡ, ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಕಟ್ಟಾಳುವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
