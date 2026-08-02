ETV Bharat / state

ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮತ, ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ತಮಿಳುನಾಡೂ ಒಂದೇ, ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

government-committed-to-protect-the-state-interests-on-the-cauvery-issue-cm-d-k-shivakumar
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (X@DKShivakumar)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 2, 2026 at 4:17 PM IST

|

Updated : August 2, 2026 at 4:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಮ್ಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು. ರೈತನ ಮಗ. ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನರ, ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಏಳೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈವರೆಗೆ 35% ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಒಟ್ಟು 67,378 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವಿದೆ: ರೈತರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. CWRC, CWMA ನೀರು ಬಿಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು 9 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ‌. ಸದ್ಯ ಕಬಿನಿಯಲ್ಲಿ 24,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು, ಕೆಆರ್​​ಎಸ್​​ನಲ್ಲಿ 22 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೇಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ 11,884 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹಾರಂಗಿಯಲ್ಲಿ 10,430 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 67,378 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ: ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 40 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದ ಪರವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಸದರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಕಾನೂನು ತಂಡ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅನೇಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನವರಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಸಭೆ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ.‌ ಹೀಗಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9.19 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 2.9 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 31.24 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುವ ಬದಲು ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 0.7 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹೋಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3.636 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಡ್ಯಾಂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಬಿನಿಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು, ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದೇನೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅಪೀಲು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ: ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತರು ಆ.13ರಂದು ಬಂದ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಂದ್​​ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ‌.‌ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಾಗ ಈ ಬಂದ್ ಬೇಡ. ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆನೂ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ‌. ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರದು. ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿವಿ, ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ: ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಯಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೂ ಧೈರ್ಯವಂತ ನಾಯಕ. ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಎಂದರು.

ತಾವು ಡಿಎಂಕೆ ಅಥವಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು, ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದೇ, ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಒಂದೇ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮೇಕೆದಾಟು ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯು ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದರ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀರ್ಮಾನ: ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ನೀರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರೂಪಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಚಿವರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವರದಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್​​ಡಿಆರ್​ಎಫ್ ಮಾನದಂಡದ ಅಡಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಚಿವರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ವರದಿ ತರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.‌

ಮೇಕದಾಟು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೇಕೆದಾಟು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ನಾವು ಬೇಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ರೈತರು ಈಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ‌ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ.9ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್​ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ನಿಖಿಲ್​ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

Last Updated : August 2, 2026 at 4:26 PM IST

TAGGED:

CAUVERY ISSUE
ALL PARTY MEETING
BENGALURU
ಕಾವೇರಿ ನೀರು
CM D K SHIVAKUMAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.