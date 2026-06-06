ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುವಂತಿರಬಾರದು: ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಳೇಕರ್
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಸ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಳೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : June 6, 2026 at 7:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವಾಗಬೇಕೆ ವಿನಃ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವಂತಿರಬಾರದು ಎಂದು ಕೇರಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಳೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಚಿಸಿರುವ ''ಸಂಸತ್ತಿನ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತಾ ನೋಟಗಳು'' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಆ ರಾಜ್ಯವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣವು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಭರವಸೆಯಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಸ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ : ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಬೇಡವೇ?, ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ. ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಜವಾನನಿಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬೇಡವೇ?. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಏಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಭಾಷಣೆವನ್ನೇ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗುವವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ಧ್ರುವಕುಮಾರ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ರವಿ ಹೆಗಡೆ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾಧಿ ಕೆ.ವಿ.ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.
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