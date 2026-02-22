ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಜಾನಪದ ವಿವಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಆದೇಶ

ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟಗೋಡಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಜಾನಪದ ವಿವಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಉಮೇಶ್ ಅಡಿಗ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾನಪದ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದವು. ವಿವಿ ವಿರುದ್ದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಘನವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚೆಂದ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವಿವಿಗಳ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ವಿವಿ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳು : ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ವಿವಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಜಾನಪದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಶಿವಸೋಮಪ್ಪ ನಿಟ್ಟೂರು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾನಪದ ವಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವಿವಿಗಳ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತ ತನಿಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಉಮೇಶ ಅಡಿಗ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ವಿವಿ ಅಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾನಪದ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ‌ದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೋ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು, 'ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಹಲವು ಕೊರತೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ತನಿಖೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

'ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಖಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ಸಾಲಿನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟೆಂಡರ್ ಕುರಿತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಲ್ಯಾಪ್​ ಟಾಪ್​ಗಳ ಕುರಿತ ತನಿಖೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ‌ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಷಹಜಹಾನ್ ಮುದಕವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ 19ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ವಿವಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿವಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ತರಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಸಹ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣದಾಸೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ : ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವ ಷಹಜಹಾನ್ ಮುದಕವಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂದು ಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಣದಾಸೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಂದು ವಿವಿ ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವ ಷಹಜಹಾನ್ ಮುದಕವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

