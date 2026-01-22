ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ: ಎರಡೇ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಭಾಷಣವನ್ನು ಓದದೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಸದನದಿಂದ ತೆರಳಿದರು.
Published : January 22, 2026 at 11:48 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಭಾಷಣ ಓದಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಭೌತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಭಾಷಣ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ತೆರಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡೆಗೆ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲಕಾಲ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸದನದಿಂದ ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ನಿರ್ಗಮನದ ವೇಳೆ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಶಾಸಕರಾದ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ, ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಗೊಂದಲದ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೊನೆಗೂ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್, ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಗ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಳಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದನದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೋಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೋಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅವರ ಬದ್ದತೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞತೆ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇಬ್ಬರು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: LIVE: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಷಣ ಓದಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಕಾರ