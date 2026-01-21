ETV Bharat / state

ವಿಶೇಷ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ: ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್​ ಆಕ್ಷೇಪ; ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ ​

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಭಾಷಣದ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಿನ್ನ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್​ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧ
January 21, 2026

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ​ಚಂದ್​ ಗೆಹ್ಲೋಟ್​ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ(ಜ.22) ನಡೆಯುವ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೂ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶವನ್ನು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಯಥಾವತ್ ಓದುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 176ನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಭಾಷಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ''ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಜಂಟಿ ಸದನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 176(1)ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಬರಗಾಲದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು, ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳಿಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನ 11 ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗವರ್ನರ್​ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬಾರದೆ? ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಬಾರದು ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ಮನರೇಗಾ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರೋಧವಿರುವ 11 ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

11 ಪ್ಯಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲುವು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾದ ಅನ್ಯಾಯ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ನೂರು ಪ್ಯಾರಾ ಇರಬಹುದು. ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬರಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬರದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು? ಸಂವಿಧಾನದ 176ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕೌತುಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೇಳೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

