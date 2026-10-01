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ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಳಂಬ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ವ ತರಾಟೆ

ಸೆ.28ರಂದು ಸಹ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

Government's delay in providing infrastructure in various taluks of Tumakuru district: High Court comes down heavily.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಳಂಬ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ವ ತರಾಟೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 6:53 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧುಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಶಿರಾ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ತುರುವೆಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ, ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ, ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ, ಖಾತೆ ಹಂಚಲು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು 2024ರ ಜೂ.25ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದ ಅನ್ವಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಳಂಬ ದೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಕೀಲೆ ಸುಧಾ ಕಾಟ್ವಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನುಶಿವರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶದನಂದತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎರಡು ವಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ 2024ರ ಜೂ.25ರಂದು ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ ಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸದ್ಯದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿ 2025ರ ಅ.30ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಅದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. 2026ರ ಏ.17ರಂದು ಸಹ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಜುಲೈ 7ರೊಳಗೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆ.28ರಂದು ಸಹ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯೇ? ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಇದು ಅರ್ಹ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠ, ಯಾವ್ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಕಠಿಣ ಆದೇಶ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೆ; ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಹಾಜರಾಗಬೆಕು ಹೊರತು ಮತ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಅಲ್ಲದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ ಇಂದೇ (ಸೆ.30) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 2025ರ ಅ.30ರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅ.15ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

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TAGGED:

DELAY IN PROVIDING INFRASTRUCTURE
ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ವ ತರಾಟೆ
ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಮನೆ
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HIGH COURT COMES DOWN HEAVILY

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