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ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಕೊನೆಗೂ ಕುಂದಗೋಳ ಬರತಾಲೂಕು ಘೋಷಣೆ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಕುಂದಗೋಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಕೊನೆಗೂ ಕುಂದಗೋಳ ಬರತಾಲೂಕು ಘೋಷಣೆ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಕೊನೆಗೂ ಕುಂದಗೋಳ ಬರತಾಲೂಕು ಘೋಷಣೆ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 7:32 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದರು‌‌. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕ ಬರ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಕುಂದಗೋಳ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಳಿ ಮರಿಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಗಾಳಿ ಮರಿಯಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಲಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬರಗಾಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳ, ಕಲಘಟಗಿ ಹಾಗೂ ಅಳ್ನಾವಾರ ತಾಲೂಕು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 8 ತಾಲೂಕು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಧಾರವಾಡ, ನವಲಗುಂದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ ತಾಲೂಕುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.

ಕುಂದಗೋಳ ಬರಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕರವೇ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀ ಪಾಟೀಲರ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ‌. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರೈತರು ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್​ ಅವರಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಘೋಷಣೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ 188 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ್‌ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಬರ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಕುಂದಗೋಳ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಬರಗಾಲ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಪರಿಣಮಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಬರಗಾಲ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಾಲೂಕನ್ನು ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

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TAGGED:

DHARWAD
ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು
CELEBRATION
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