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ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ರೈತರ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆದೇಶ

ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 15 ದಿನ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ.‌

Massive protest involving tractors
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 7:13 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದೆ.‌ ಬುಧವಾರ ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿರಮಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.‌ ರೈತ ಮುಖಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.‌ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.‌ ಒಟ್ಟು 15 ದಿನ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ.‌ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನಾ ನೀರಾವರಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Massive protest involving tractors
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹರಿಹರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಒಣಗಿರುವ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಂದು ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರಲಿದೆ. ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್​ಸೆಟ್​ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಒಕ್ಕೋರಲಿನ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗಗಳ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಭಾಗದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಮತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Massive protest involving tractors
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ (ETV Bharat)

ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವರದಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಾಂತಿಸಾಗರ, ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರನ್ವಯ, ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು, ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ 15 ದಿವಸ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ 16 ರಂದು ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ವಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂದು ಕ.ನೀ.ನಿ.ನಿ.(ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಹಮತಿಸಿರುವಂತೆ, ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋರ್​ 2 ರವರೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಳವಳಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಆಕ್ರೋಶ

TAGGED:

BHADRA RESERVOIR
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ
ಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ
ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ
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