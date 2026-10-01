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ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿಸಿಯೂಟ ಸೇವಿಸಿ 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ; ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಮೊದಲು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE MID DAY MEA ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಸ್ವಸ್ಥ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 6:13 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆಗಿ 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.‌

ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ (ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)ಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಯವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತರಾದರು. ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಂತಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಸ್ವಸ್ಥತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 13 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಸುಸ್ತು ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸೇವಿಸಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ 43 ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸೈಕೋಸಸ್' ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಒಂದು ಮಗು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 43 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ತು. ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದೆವು. ಬಳಿಕ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್​ಗೆ( ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ‌

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TAGGED:

DAVANAGERE
MID DAY MEA
ಬಿಸಿಯೂಟ
ಅಸ್ವಸ್ಥ
FOOD POISON

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