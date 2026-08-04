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ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧದ ಆತ್ಯಾಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

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ಸಿಐಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ (ETV Bharat/ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 7:17 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಆತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಐಡಿಯ ಘಟಕದ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಸಿಐಡಿಯ ಪತ್ತೆದಾರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಗ್ ) ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಂ.ಎ.ಸಲೀ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಐಜಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಎಸ್ಪಿ (ನಾನ್ ಐಪಿಎಸ್) ಸೇರಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಪ್ಪಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಆತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಗ್ ಇದೀಗ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

2001 ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಡಿಐಜಿಪಿ ಹುದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು. 2001 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ DIGP ವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಪಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಐಡಿಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪರಿಣಿತರಿಗೆ ಡಿಐಜಿಪಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಎಸ್ಪಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು 2001ರಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿಯು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಗ್ ರಚಿಸಿ 12 ಸಬ್ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗಳನ್ನ (ಪಿಎಸ್ಐ) ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇದೀಗ ಎಸ್ಪಿಗಳಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಎಸ್ಪಿ, ಇಬ್ಬರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ 30 ಇನ್ಸ್​​​​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CID DETECTIVE WING
NEW POST IN THE CID
ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ
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