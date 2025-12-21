ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ: ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಾಯಕೊಂಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 21, 2025 at 1:41 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಚಿಕ್ಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡಿಮೆ ಹಾಜರಾತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೂ ವಿಲೀನಗೊಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕೆಪಿಎಸ್(ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್) ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗಳ 1ರಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾತಿ) ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶ (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ 20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿಲೀನವಾಗಲಿವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ 9, ಹರಿಹರ 2, ಹೊನ್ನಾಳಿ 3, ಜಗಳೂರು 3 ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ 3 ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಎಲ್‌ಕೆಜಿ ಹಂತದಿಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. 1,200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ 7 ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರು ಆರೋಪ‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸೊರಗುತ್ತಿವೆ.‌ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅದನ್ನೇ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 0 ದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳ‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್​ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿಲೀನ ಮಾಡ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಡಿಡಿಪಿಐ ಅವರು ಭೇಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಲಿಂಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಲೆಗಳ ವಿಲೀನದಿಂದ ನಷ್ಟ-ಹೋರಾಟಗಾರರು: "ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಗೆಹರಿಸಿ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೂರದೂರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದಿಲ್ ಖಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಡಿಡಿಪಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್​ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಚನೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.‌

