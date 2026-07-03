3 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಬಿರಾಜ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದುಮ್ ಅವರಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : July 3, 2026 at 10:59 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಊಂಟಾದ ಕೊರತೆಯ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಂಜನೇಯ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಬಿರಾಜ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದುಮ್ ಅವರಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಕಾಲಮಿತಿ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಾಂಕ ಕಾಯ್ದೆ 1957ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 46ಎ(1) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ವಂಚನೆ, ಪಿತೂರಿ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಮಿತಿ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಹೊರಡಿಸುವ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು 1993ರ ವ್ಯವಹಾರದ ನೇರ ಫಲಾನುಭವಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮುಗ್ಧ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈಗಿನ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡುವುದು ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಸ್ತಿಯ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದ್ದ ಅಂಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1993 ರ ಮೇ 15 ರಂದು ಮಾರಾಟ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದ ಕೊರತೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಆಸ್ತಿಯದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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