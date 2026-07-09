ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲ: ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಠ, ಇದು 'ಯಲೋದಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ'ಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ!
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲೋದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 9, 2026 at 5:40 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲೋದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಭಾಗಶಃ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಠಡಿಗಳು ಸೋರುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯೋಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋರುತಿದೆ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ: ಪುಟ್ಟ ಮಳೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಶಾಲೆ ಸೋರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸರಳುಗಳು ಹೊರಚಾಚಿವೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು - ನಿನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುರಿದಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿತ್ತು. ಅಂದು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು ಈವರೆಗೂ ಕೈಗೂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಶಾಲೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಿನುಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವೇ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಭಯದಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ: ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬಾರದು. ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ತಲೆಹಾಕಿಯೂ ಮಲಗಿಲ್ಲ. ಕೊಠಡಿಗಳು ಸೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬಿಸಿಯೂಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದ್ದ ಒಂದೆರಡು ಕೊಠಡಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ದುರಂತ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ: ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಾಲೆ ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉರುಳಿ ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟೆ, ಯಾವುದೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ದನದ ದೊಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ" ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ ಹೆದರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿದ್ದು ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಅದರೆ, ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಠಡಿಗಳು ಜೌಗು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸೋರುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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