ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನ: ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ 20 ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಸರಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : September 1, 2026 at 3:18 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಲಾ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ದೊರೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಂಬಳವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ, ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 2024 - 25ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 23 ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10 ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 20 ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂತೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ 20 ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಸರಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ: ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಿಸಲು ಅಂದಾಜು 40 ಲಕ್ಷದಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ನೆರವು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಖಾತೆಗೆ ನೇರ ಮರುಹಂಚಿಕೆ – ಬೈಲಾ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ಕರೆದು, ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಯಾ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೇರ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ನೂತನ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅನುದಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ 7 ಕಂಬಳಗಳ ಪೈಕಿ, ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬೈಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಸರಕಾರ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಕಂಬಳ ಕಲರವ: ಈ ಬಾರಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಕಂಬಳಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕಂಬಳ ಋತುವಿನ ದಿನಾಂಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 1 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂದು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ: ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ