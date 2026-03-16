ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶುಲ್ಕ, ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕರಡು ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶುಲ್ಕ, ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕರಡು ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 7:53 AM IST

ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2026 ಕರಡು ವಿಧೇಯಕ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಕೈಗೆಟುಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಡವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪದೇ ಪದೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

2016ರಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆಟಾಟೋಪಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾಣ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವುದು, ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶುಲ್ಕ, ದರ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದರಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ನಿಗದಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ: ಉದ್ದೇಶಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶುಲ್ಕ, ದರಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.‌

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದರಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸೇವೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ (Prescribed) ಇರಲಿದೆ.

ಈ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬೆಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ (ICU), ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ (ಅಳವಡಿಕೆಗಳು), ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾ‌ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ.

ತಪಾಸಣೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬೆಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ (ICU), ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ (ಅಳವಡಿಕೆಗಳು), ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ, ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬೇಕು: ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೊರಡಿಸುವ ದರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರಗಳು, ಬೆಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ (ICU), ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದರಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಂಚನೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಉದ್ದೇಶಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ನಡತೆ, ಕಿರುಕುಳ, ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಗ್ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ, ಉಪಕರಣಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ರೋಗಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು: ರೋಗಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಅಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಕಠಿಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇವಲ ರೋಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಿಟ್: ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಿಟ್‌ಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿದೆ. ತಪಾಸಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕ್ರಮದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶುಲ್ಕ, ದರ ನಿಗದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮಸೂದೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಈ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮುಂದಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ನೀಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

