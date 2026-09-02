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ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 1988ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿರ್ಣಯ ಅನುಸರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ: ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

ಪಾಲಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್​ ಚಂದರಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ KARNATAKA MAHARASHTRA DISPUTE ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದ
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2026 at 9:33 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: "ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು 1988ರ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಅನುಸಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಪರ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್​ ಚಂದರಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 22ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಚಳವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತಾ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಚ್, ಎಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್‌ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಮೇ 13ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 'ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ್ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರು'.‌ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಮೇ 26ರಂದು ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ‌ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, 1988ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಗಡಿ ವಿವಾದ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಾಜನ್‌ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಅಶೋಕ್​ ಚಂದರಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಮೊದಲ ಜಯ: "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯು ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಅಂತಿಮ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಪರ್​ ಸೀಡ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ ತಳವಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

1988ರಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸದನವು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಳಂಬದ ದುರ್ಲಾಭವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖಂಡರು ಪಡೆದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗ ನೇಮಕ ಆದಾಗ ಅದು ನೀಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾದುದೆಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಂಧನಕಾರಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಗ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಕಲಹ, ಕಚ್ಚಾಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಸದನವು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 1988ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ: ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.‌ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆಯೋ..? ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ಅಸ್ಪಷ್ಟವೇ..? ಮಹಾಜನ್​ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ 1988ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸದೇ ಇರುವುದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಪರ್​ ಸೀಡ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ, ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸದೇ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತಾ..? ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ವಿಚಾರ: 3ದಿನದೊಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪತ್ರ

TAGGED:

BELAGAVI
ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ
KARNATAKA MAHARASHTRA DISPUTE
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದ
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