20 ವರ್ಷ ತಡವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಪಾವತಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : June 7, 2026 at 7:36 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಪಾವತಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾದ ದಿನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವವರೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನೊಳಂಬ ವೀರಶೈವ ಸಂಘ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ 32.71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟೂ 32.68 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. 1979ರಲ್ಲೇ ಕೊಳಗೇರಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಮಾಲೀಕರು ಜಮೀನಿನ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿ, ತದನಂತರ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 24ರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಮೀನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ದಿನದಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1992ರ ಮೇ 29ರಂದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರದ ವಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದ 2012ರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೈ ಸೇರುವವರೆಗಿನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ನೋಳಂಬ ವೀರಶೈವ ಸಂಘದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಕಳಸದ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 2,600 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಜಮೀನನ್ನು 1979ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ) ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 1979ರ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 1992ರ ಮೇ 29ರಂದೇ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿದಾರರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದದ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 46.31 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ನಡುವೆ 2006ರ ಜನವರಿ 24ರಂದು ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮೀನಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ 300 ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2012ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 32.71 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಜಮೀನಿನ ನಿಖರ ಭೌತಿಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳು (ಮಹಜರು ಅಥವಾ ಪಂಚನಾಮೆ) ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, 2008ರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಯಾದ ದಿನವನ್ನೇ ಜಮೀನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ದಿನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
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