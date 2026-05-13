ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮನೆ ಮನೆ ಅಲೆದಾಟ; ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ!

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. - ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪೋಷಕರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಪ್ರಯತ್ನ (ETV Bharat)
Published : May 13, 2026 at 8:45 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾಯಕೊಂಡ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಬ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಯಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎ, ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಗಳಿದ್ದು, ಸೇರುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 1987ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾತಿ ಇತ್ತು, ಇದೀಗ ಬಿಎಗೆ ಕೇವಲ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅವರ ಸಹಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ದಾವಣಗೆರೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಾಯಕೊಂಡದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಿಂಡದಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ, ನರಗನಹಳ್ಳಿ, ಹುಚ್ಚವನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ, ಹೆದ್ನೆ, ಬಸ್ಸಪುರ, ಸಾಸಲುಹಳ್ಳ ದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 160 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಬಿಎ ಪದವಿಗೆ ಕೇವಲ 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಬಿಕಾಂ ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಸಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ 10 ರಿಂದ 15 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿ‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದೆ.‌

25-35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 25-35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಅಥವಾ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಗೆ ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ತಂಡವಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು.

ಬಿಎ ಗೆ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರವೇಶ, ಬಿಕಾಂ ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಸಿ ವಿಭಾಗ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿತನಕ ಬಿಎ ಪದವಿಗೆ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಕಾಂ ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಸಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಗೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬಹುದು. ಮುಂಚೆ 160 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 200ತನಕ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಇರುವ ಕಾರಣ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಬ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳು, ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ: ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊ. ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ಎಸ್, ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಬಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಬ್​ಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿವೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಬಹಳ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸೇರಬಹುದು" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಯಕೊಂಡ: ಇತಿಹಾಸ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ದಾವಣಗೆರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸಹ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಯಕೊಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 1987 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ ಆಯಿತು‌, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಮಠದವರು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ವಾರ್ಡನ್​ಗಳು ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

