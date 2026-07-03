ಕುಸ್ತಿಯೂರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಕುತ್ತು: ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಿಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಾತಿ!
ವರದಿ-ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.: 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
Published : July 3, 2026 at 10:02 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಕುಸ್ತಿಯ ತವರೂರು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗರಡಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪಳಗಿ ಪಟುವಾಗಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟುಗಳು ಮಿಂಚಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸ್ತಿಯೂರಿನ ಪುಟ್ಟ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಕುಸ್ತಿಯ ಲಡಾಯಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಬಯಲು ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಸ್ತಿ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುವ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜೂನಿಯರ್ಗಳ ಕುಸ್ತಿ ಕಲಿಯುವಾಸೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 2025 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ.
ಈ ನಿಯಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ!: ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಐದರಿಂದ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 5ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇನೋ ಸರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ವಿಚಾರ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ.
160 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್: ಹೌದು, ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಇರುವ 160 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. 160 ಜನರ ಪೈಕಿ ಹಿರಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ 40, ಖೋಖೋದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು 40 ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 60 ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂನಿಯರ್ (15-16 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನ) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. 2025 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜೂನಿಯರ್ (15-16 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನ) ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ?: ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕುಸ್ತಿ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನುರಿತ ತರಬೇತುದಾರರು, ಊಟ ವಸತಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವುದು, ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪೊಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ 15-16 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಇರುವುದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಪೋಷಕರು ಕಂಡ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಷಕರು ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತರಬೇತುದಾರರ ಮನೆಯತ್ತ ಪಾಲಕರು: 2025 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತನಕ 28 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ 17 ಹೊಸ (ಐದನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವವರು) ಚಿಣ್ಣರ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುವವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಲಕರು ತರಬೇತುದಾರರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 6,7,9 ಹಾಗೂ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಕುಸ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು: ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಲವಾರು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ ದೇಶದ ಬಿಶೈಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಂ.ತಿಮ್ಮೇಶಿ ಎಂಬ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. 2025-26ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಹನುಮಂತ ವಿಠ್ಠಲ್ ಕೆಂಪಣ್ಣವರ ಅವರು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯನ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪಾಲಕರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆಶಯ.
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ "ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 60 ಜನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪಿಯುಸಿ ಒಳಗೆ ಅಂದರೇ 10ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ: ಮಾಜಿ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಕುಸ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಕ್ರೀಡೆ. ಕುಸ್ತಿಪಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಸ್ತಿಯಿಂದ ದೂರ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಹುಟ್ಟುವುದು ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಕಲಿಯಲು ಬರುವಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ರೈತಾಪಿ, ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೇರಬೇಡಿ. 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ದುಷ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚರಿಲಿದೆ. 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆನಾ ಇಲ್ಲ ಇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರೇಮಿ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಖಂಡನೀಯ, ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಸೀ ಕ್ರೀಡೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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