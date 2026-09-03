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ವೀರಪ್ಪನ್ ಊರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ: ಸರಳು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ

ವೀರಪ್ಪನ್ ಊರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುವ ಜನರು, ನಿತ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೀರಪ್ಪನ್ ಊರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ
ವೀರಪ್ಪನ್ ಊರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 8:53 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಾಡುಗಳ್ಳ ವೀರಪ್ಪನ್ ಊರಾದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪಿನಾಥಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ ನಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ!

ಗೋಪಿನಾಥಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ಜನರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರಪ್ಪನ್ ಊರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ವೀರಪ್ಪನ್​ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಪಿ‌.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗಾಂಧಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವೀರಪ್ಪನ್ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಲಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೋಪೀನಾಥಂನಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಹೆಸರು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೀರಪ್ಪನ್ ಊರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ
ವೀರಪ್ಪನ್ ಊರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಭು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಿ‌.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಗೋಪಿನಾಥಂ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೆರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರದ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೂ ಅವರು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಪಿನಾಥಂನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ - ತಾಯಿಯಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಕುರಿತು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ, ಸಾಹೇಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ: ಮಾರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಾಯಿಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.

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TAGGED:

VEERAPPAN
SLAIN FOREST OFFICER POOJA
CHAMARAJNAGAR
ವೀರಪ್ಪನ್ ಗ್ರಾಮ
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