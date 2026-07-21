AI ಬಳಕೆ ಕೌಶಲ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ವಿಟಿಯು ಒಪ್ಪಂದ
ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ವಿಟಿಯು ಒಪ್ಪಂದ - ಎಐ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ - ವಿವಿಯ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ.
Published : July 21, 2026 at 5:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ವಿಟಿಯು)ವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಟಿಯು ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಆಡಳಿತ) ಪ್ರೊ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ. ರಾಂಪುರೆ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂಜಯ್ ಜೈನ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್, ಭಾರತ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ (SEEL) ನೊಂದಿಗೂ ವಿಟಿಯು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
'ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ಪಾತ್ರ ಅಧಿಕ': ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಟಿಯು ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರು, "ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ವಿಟಿಯು 220 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಯೋಜಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ನೀಡುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು 350 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ" ಎಂದರು.
"ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಟಿಯು - ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ': "ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಇದೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂಜಯ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಎಸ್ಟಿಇಎಂ ಲೋರ್ ಇನ್ನೋವೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್, ಎಐ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪಿಂಗ್, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎಡ್ಜ್ ಎಐ ಕೇಂದ್ರವನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಟಿಯು ತನ್ನ ಮೈಸೂರು ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ - ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
GATE ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಅಣಕು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ 1,900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: