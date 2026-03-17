ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗೆ ಗೂಗಲ್, ಕೇಂದ್ರದ ಆಕ್ಷೇಪ: ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಎಚ್ಎಂಡಿ ನವಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವಾದ ಆಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 6ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
Published : March 17, 2026 at 11:07 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಎಚ್ಎಂಡಿ ನವಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?; ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚ್ಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದಂ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನಡೆಸಿತು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಗೂಗಲ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ, ಗೂಗಲ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದ ಏನು?: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಬೇರೊಂದು ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಚೇದ 14(ಸಮಾನತೆ) ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇತರ ಭಾಗಗಳ ನಾಗರೀಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ಅವಹೇಳನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಗೂಗಲ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟ; ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗೆ ಆಗುವ ಅವಮಾನ ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಗುವ ಅವಮಾನವೇ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 6ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
