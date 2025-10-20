ETV Bharat / state

ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ; ಗಮನಸೆಳೆದ ತರಹೇವಾರಿ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ

ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 20, 2025 at 12:17 PM IST

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದೇಶಾದಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಿನಕಳೆದಂತೆ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಡುದೀಪಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗೂಡುದೀಪಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಗೂಡುದೀಪಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದವು.

ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.

ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವನ್‌ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ, ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಗೂಡುದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೂಡುದೀಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮೂರು ದಿನ ಮನೆಯ ಎದುರು ನೇತುಹಾಕಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡುದೀಪ ರಚಿಸದೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೆಡಿಮೇಡ್​ ಗೂಡುದೀಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)

ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದ ಗೂಡುದೀಪಗಳು: ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೂಡುದೀಪಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಗೂಡುದೀಪಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಸದಿಂದ‌ ರಸ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಡಿದ ಗೂಡುದೀಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೂಡುದೀಪಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ‌ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾದ ಗೂಡುದೀಪಗಳು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ. ಕರ್ಕೇರ ಮಾತನಾಡಿ, "25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡುದೀಪ ರಚಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದು ಗೂಡುದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ರಚಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶುಭ ಶೇಟ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೂಡು ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗೂಡು ದೀಪವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

