ETV Bharat / state

ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು: ಕೆಲ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

RAMANAGAR GOODS TRAIN ACCIDENT TRAINS TIME TABLE RESCHEDULED ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು GOODS TRAIN DERAILED
ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 8:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಮನಗರ: ಮುದ್ದೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ರಾಮನಗದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲ ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಮದ್ದೂರಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿನ ಒಂದು ಬೋಗಿಯು ಸಂಜೆ 4.35 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ರೈಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಕೆಲ ಟ್ರೈನ್​​ಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮರು ನಿಗದಿ:

1. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16216 (ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್), ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 18:25 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಬದಲು 19:25 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುವಂತೆ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲುಗಳ ರದ್ದತಿ:

1. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06525 (ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಅಶೋಕಪುರಂ), ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕಪುರಂ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದತಿ.

2. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06526 (ಅಶೋಕಪುರಂ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು), ಅಶೋಕಪುರಂನಿಂದ ರದ್ದು.

3. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66553 (ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಅಶೋಕಪುರಂ), ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ರೈಲು ರದ್ದು.

4. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66580 (ಅಶೋಕಪುರಂ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು), ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ರೈಲು ರದ್ದು.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ರೈಲನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಜಿಎಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕನಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಶೀಘ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು-ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ: ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್

TAGGED:

RAMANAGAR
GOODS TRAIN ACCIDENT
TRAINS TIME TABLE RESCHEDULED
ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು
GOODS TRAIN DERAILED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.