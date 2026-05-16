ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ SSLC ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ: ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ
ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Published : May 16, 2026 at 1:51 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 14ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 78.25% ಇದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರೋಬ್ಬರಿ 94.64% ಫಲಿತಾಂಶ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು 161 ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಾಮನೂರಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಸೀತಮ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ ಇದೆ.
ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 100% ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ- 14 ಶಾಲೆಗಳು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ- 21, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ- 15, ಹರಿಹರ- 11, ಹೊನ್ನಾಳಿ- 11, ಜಗಳೂರು- 7 ಶಾಲೆಗಳು, ಒಟ್ಟು 67 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು.
ಇನ್ನು ಶೇ 80% ರಿಂದ 99% ಶೇಕಡವಾರು ಬಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ-21 ಶಾಲೆಗಳು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ- 10, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ- 14, ಹರಿಹರ-11, ಹೊನ್ನಾಳಿ-21, ಜಗಳೂರು-17 ಒಟ್ಟು 94 ಶಾಲೆಗಳು ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಶಾಮನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ: ಶಾಮನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಮನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 33 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯ ಟಾಪ್ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು ಗೌತಮಿ ಎಸ್. 537 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ, 85.92% ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಬಿ. ಎನ್. 531 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 84.96%, ಚೈತ್ರಾ ಎನ್. 523 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 83.68%, ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್. 521 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 83.36% ಹಾಗೂ ಚಂದನಾ ಕೆ. 505 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 80.80 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದ್ವೀತಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ವಿ.ಎನ್. ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಮನೂರು ಶಾಲೆಗೂ ಶೇ. 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಭೆ, ಪೋಷಕರ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು, ನುರಿತ ಬೋಧಕರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡಿಸುವುದು, ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇದ್ರೇ ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬಹುದು, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಗೆ 33 ಮಕ್ಕಳು, ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ 50 ಮಕ್ಕಳು, 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ 38 ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗುಂಪು ಅಧ್ಯಯನ, ಘಟಕವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆಯುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ತರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರಲು ಕಾರಣ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. 7-8 ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು 28 ರಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಾಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ: ಸಿಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಭಾವನಾ 588 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 94.08%, ಬಸವರಾಜ್ ಚಾರಿ 580 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 92.80%, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂ. 560 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 89.60%, ರಕ್ಷಿತಾ ಎ. 548 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 87.68%, ಪವನ್ ಯು. 518 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 82.88% ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದರೆ, ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗನೂರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ "ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಗಿರುವ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 100%, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 84% ಶೇಕಡಾವಾರು ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಂಟು -ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಪೋಷಕರ ಸಭೆ, ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ, ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಲ್ಯಾಬ್, ಲೈಬ್ರರಿ, ಕಲಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಗು 588 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, 94ಶೇ. ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ, ಈ ಬಾರಿ ಬಂಪರ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಕಾರಣ: ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಲಕರು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಯನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ 44.64ಶೇ. ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 78.43% ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ. 30% ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ -ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 145 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು, ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ 8 ಮಕ್ಕಳು, 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ 12 ಮಕ್ಕಳು, ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3 ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಗಣಿತ ಲ್ಯಾಬ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಲ್ಯಾಬ್, ಕ್ರೀಡೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಆರ್. ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 606 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂದೊಯ್ದಿದಿದ್ದಾನೆ. ಜುಲೈನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು, ಗುಂಪು ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಸಂಜೆ ತರಗತಿಗಳು, ಭಾನುವಾರದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 40 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಕಿ 36 ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, 94.82 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಂದಿದೆ. 13 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೀತಮ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ- ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಸೀತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು (ಬಾಲಕಿಯರು) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ಆರ್. ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 85 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-10 ಗಂಟೆ ತನಕ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 4-5 ರ ತನಕ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಷಕರ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡೆ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶೇ. 72% ರಷ್ಟು ಹಾಗು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇ 100ಕ್ಕೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಸಿ ತಂದು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಐದು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ- ಇಲ್ಲಿವೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ: ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಸೀತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜವೇರಿಯಾ ನೂರ್ ಫಾತೀಮಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 88.16 ಶೇಕಡಾ, ಹರ್ಷಿತಾ ಎಸ್. ಕೆ. 86.88, ಸಬ್ರೀನ್ ತಾಜ್ 86.71, ಆರ್ಶೀಯಾ ಖಾನಂ 85.44, ಮೆಹೆರೀನ್ ಫಾತಿಮಾ 83.52 ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ಆರ್. ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಲ್ಯಾಬ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟಾಲ್ಪ್(Technology Assisted Learning Pragramme) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 221 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 25 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರು.
