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ಸುಳ್ಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ, 360 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 273 ಇತ್ಯರ್ಥ: ₹1.24 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ರಾಜಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸುಳ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.

LOK ADALAT
ಸುಳ್ಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 8:58 PM IST

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ಸುಳ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸುಳ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 360 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 273 ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 1,24,30,486 ರೂ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 251 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 172 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 1,04,51,000 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 155 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 142 ಪ್ರಕರಣಗಳು 5,00,000 ದಂಡದ ಮೊತ್ತದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡರೆ, 96 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 30 ಪ್ರಕರಣಗಳು 99,51,000 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ.

Lok Adalat
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ (ETV Bharat)

ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 109 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 101 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19,79,486 ರೂ ಆಗಿದೆ. 96 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 90 ಪ್ರಕರಣಗಳು 19,79,486 ದಂಡ ಪಾವತಿಯ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡರೆ, 13 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 11 ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ.

ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ನ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಪೂರ್ವ ವ್ಯಾಜ್ಯ (Pre-Litigation) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು 38,76,870 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 5,958 ಮಂದಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಂದ ಒಟ್ಟು 62,79,439 ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1,723 ಚಲನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ 7,63,000 ದಂಡ ವಸೂಲಿಯಾಗಿದೆ.

Lok Adalat
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ (ETV Bharat)

ಸುಳ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಪ್ರಕಾರಣವೂ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ. ದಮಯಂತಿ ಸೋಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಸಂಧಾನಕಾರ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಸಿ. ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಸಂಧಾನಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಬಿಯ ಕೆ. ಎ. ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

Lok Adalat
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ (ETV Bharat)

ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Lok Adalat
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ (ETV Bharat)

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
GOOD RESPONSE TO SULYA LOK ADALAT
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌
LOK ADALAT

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