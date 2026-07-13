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ಸಂಚಾರ ದಂಡಕ್ಕೆ ಶೇ 50 ರಿಯಾಯಿತಿ: 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹70 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಸೂಲಿ

ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಶೇ.50ರ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 26,855 ಸಂಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 70,61,075 ದಂಡ ವಸೂಲಾಗಿದೆ.

TRAFFIC VIOLATION FINE
ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ರಶೀದಿ ಪಡೆದ ವಾಹನ ಸವಾರರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 4:03 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ 21ರಿಂದ ಜುಲೈ 10ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಶೇ.50ರ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 26,855 ಸಂಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 70,61,075 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಸೂಲಾಗಿದೆ.

ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹೆಲೈಟ್ ಧರಿಸದೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ದಂಡ ಪಾವತಿಸದೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರವೇ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸವಾರರೇ ಆನ್‌ಲೈನ್, ಆಫ್​​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ 69 ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ 36 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ. 50ರ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ 18 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸವಾರ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 60 ಹಾಗೂ 59 ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಾಹನ ಸವಾರ 43 ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 39, 36, 34, 29, 25, ಪೂರ್ವ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 39, 35 ಹಾಗೂ 32 ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TRAFFIC VIOLATION FINE
ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರುದ್ದದ ರಶೀದಿ ಪಡೆದ ವಾಹನ ಸವಾರ (ETV Bharat)

6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ: 2019ರಿಂದ ಈ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 6.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು 20 ದಿನದಲ್ಲಿ 26,855 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6.23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸವಾರರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪನಾ ನೋಟಿಸ್, ನಂತರ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲು ಸಹ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹು-ಧಾ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ರವೀಶ್ ಸಿ‌.ಆರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಶೇ.50 ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಹು-ಧಾ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಕೂಡ ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕಿ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

DHARWAD
TRAFFIC FINE
ಸಂಚಾರ ದಂಡ
50 PERCENT DISCOUNT ON TRAFFIC FINE
TRAFFIC VIOLATION FINE

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